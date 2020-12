Foot - PSG

PSG - Polémique : LFP, Droits télé… Après le fiasco Mediapro, Nasser Al-Khelaïfi veut contre-attaquer !

Publié le 12 décembre 2020 à 17h30 par Bernard Colas

Après le cuisant échec de l’acquisition des droits de diffusion du Championnat par Mediapro, les présidents des clubs de Ligue 1 sont partagés entre la colère et l’inquiétude en imaginant les conséquences de ce fiasco. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi ne voudrait pas en rester là et aurait proposé de poursuivre en justice les anciens dirigeants de la LFP…

En 2018, la vente des droits de la Ligue 1 à Mediapro a fait l’effet d’une bombe. Le groupe sino-espagnol avait en effet acquis la plupart des droits de diffusion du football français pour 814M€ sur la période 2020-2024, permettant à la LFP d’obtenir au total la somme record de 1,153 milliard d’euros. Mais deux ans après, c’est la douche froide. Après quatre mois d’existence, la chaîne Téléfoot créée par Mediapro pour l’occasion va fermer ses portes dans les prochaines semaines. Un accord a en effet été trouvé ce vendredi avec la LFP pour la restitution des droits de diffusion de la Ligue 1 et Ligue 2, en échange d’un dédommagement de 100M€ versés à la Ligue. Mediapro ne payait déjà plus depuis octobre la retransmission des matches sur son antenne et désirait revoir le prix d’achat à la baisse en raison du contexte sanitaire. Dès le mois d’avril 2019, le10sport.com vous avait déjà évoqué les gros doutes planant au-dessus du projet Mediapro, et du vent de panique qui s’installait au sein des écuries françaises. Après l’arrêt de la dernière saison en raison de la pandémie de Covid-19 qui avait entraîné des pertes estimées à 300M€ pour les clubs, c’est donc un nouveau gros coup dur pour ces derniers, aujourd’hui plongés dans l’incertitude, qui comptaient sur l’augmentation des droits télé pour se refaire. Plusieurs entraîneurs à l’instar d’André Villas-Boas (OM) ou Christophe Galtier (LOSC) n’ont pas hésité à critiquer les dirigeants de Mediapro. De son côté, le président de l’OL Jean-Michel Aulas évoque dans des propos relayés par Le Monde « une redéfinition des grilles de reversement aux clubs » avec un trou d’air de « 300 à 400M€ ». Un scénario-catastrophe qui pousserait aujourd’hui Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG mais également de beIN, à agir.

Nasser Al-Khelaïfi voudrait poursuivre les anciens patrons de la LFP