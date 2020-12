Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar met la pression sur Al-Khelaïfi pour son avenir !

Publié le 11 décembre 2020 à 15h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG et toujours annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Neymar aurait déjà entamé des négociations pour sa prolongation. Mais l’attaquant brésilien ne signera rien sans disposer de garanties sur différents points… Explications.

« On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous », indiquait récemment au micro de RMC Sport Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, sur l’avenir de Kylian Mbappé et de Neymar dont les contrats respectifs courent jusqu’en juin 2022 dans la capitale. Et si une prolongation de l’attaquant brésilien semble mieux avancée pour le PSG, Neymar aurait néanmoins fixé certaines conditions de taille pour fixer son avenir.

L’avenir de Neymar dépendant de l’effectif et de l’entraîneur ?