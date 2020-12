Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une autre piste de prestige pour Luis Campos ?

Publié le 19 décembre 2020 à 20h00 par La rédaction

Suite à la vente du LOSC, Luis Campos pourrait rebondir au FC Barcelone, où il pourrait débarquer avec Emili Rousaud. Toutefois, une menace de taille planerait, alors que le Portugais pourrait plutôt rejoindre la Premier League.

Conseiller de Gérard Lopez depuis son rachat du LOSC en 2017, Luis Campos a définitivement fait ses valises ce vendredi, alors que la vente des Dogues a été officialisée. Cela faisait toutefois plusieurs mois que le directeur sportif portugais n'avait plus mis les pieds à Lille, étant notamment en conflit avec Marc Ingla, directeur général, qui a présenté sa démission à Gérard Lopez il y a quelques semaines. Un nouveau chapitre pourrait donc s'ouvrir pour Luis Campos, qui pourrait ne pas mettre longtemps avant de reprendre du service. Annoncé du côté de Tottenham et de l'AS Roma ces derniers mois, l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco serait également proche d'Emili Rousaud, candidat à la présidence du FC Barcelone, où il pourrait prendre le poste de directeur sportif du FC Barcelone si ce dernier venait à être élu. Toutefois, un concurrent de taille pourrait venir perturber l'arrivée de Luis Campos en Catalogne...

Un intérêt réciproque entre Luis Campos et Manchester United ?