Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barça, prolongation… Le choix de Neymar serait déjà fait !

Publié le 20 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Les rumeurs se multiplient concernant l’avenir de Neymar, mais il n’y aurait aucun doute sur les intentions du joueur du PSG.

A quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Neymar ? Actuellement, différents scénario sont évoqués pour le joueur du PSG. Tout d’abord, la star brésilienne pourrait bien prolonger avec le club de la capitale. En effet, en coulisse, Leonardo discute pour offrir un nouveau contrat à Neymar. Et bien que cela serait bien engagé, un départ ne serait pas à exclure, notamment pour revenir au FC Barcelone. Plusieurs candidats à la présidence du club catalan ont déjà ouvert la porte à l’ancien du Barça et il y aurait même déjà certains contacts en coulisses pour cela.

« Il souhaite continuer au PSG »