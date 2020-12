Foot - PSG

PSG : Dans le vestiaire, Neymar est bien l’un des patrons du PSG !

Publié le 19 décembre 2020 à 12h30 par T.M.

Au PSG, un conseil des sages a été formé par Thomas Tuchel. Alors que 5 joueurs le composent, Neymar n’en fait partie. De quoi remettre en question l’importance du Brésilien en interne ? Pas du tout.

Entraîneur du PSG, Thomas Tuchel dispose de relais privilégiés au sein de vestiaire. Ainsi, l’Allemand a décidé de mettre en place un conseil des sages, regroupant Marquinhos, Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé et Keylor Navas. Une liste au sein de laquelle ne figure pas Neymar, lui qui est pourtant la grande star du PSG. Alors que cette absence a de quoi interpeller, Thomas Tuchel s’était dernièrement expliqué, ne remettant en aucun cas l’importance du Brésilien. « Je parle beaucoup avec lui. C'est important qu'il soit libre de dire ce qu'il pense tactiquement et humainement. Il n'est pas parmi les cinq car je ne veux pas qu'il soit distrait avec ces choses. Il prend la responsabilité sur le terrain, c'est un artiste. Je ne veux qu'il soit tranquille et concentré sur le terrain. Il doit jouer avec toute sa liberté et sa concentration », avait-il lâché à propos de Neymar.

« S'il a un message à faire passer… »

Bien que Neymar ne fasse pas partie du conseil des sages au PSG, il ne reste pas moins influent dans le vestiaire. Au micro d’ Europe 1 , Isabela Pagliari, journaliste brésilienne et proche du clan Neymar, a assuré que la voix du Parisien portait bel et bien en interne. « Neymar ne parle pas clairement le français, il parle seulement un peu anglais. Je pense que cette décision est un détail par rapport à la langue française. Je suis sûre et certaine que tous les joueurs de l'effectif respectent beaucoup Neymar. S'il a un message à faire passer, il le fait savoir à Marquinhos dont il est très proche et ensuite il livre son message. Il a sa parole dans le vestiaire, c'est un cadre de l'équipe, il s'exprime de plus en plus », a-t-elle notamment confié concernant le rôle de Neymar en interne.

« Je me suis toujours senti leader »