Mercato - PSG : Les dés sont déjà jetés pour ce coup proposé par Di Maria !

Publié le 19 décembre 2020 à 16h15 par A.D.

Alors qu'il y aurait une rupture totale entre Gian Piero Gasperini et lui, Papu Gomez serait assuré de quitter l'Atalanta au mois de janvier. Toutefois, alors qu'Angel Di Maria l'attend au PSG, pas sûr que les deux Argentins se retrouvent.

Papu Gomez fait le plus grand bonheur de l'Atalanta depuis plus de six saisons. Et pourtant, il pourrait jouer ses derniers matchs avec le club de Bergame. En froid avec son entraîneur, Gian Piero Gasperini, Alejandro Gómez serait aujourd'hui en instance de départ. Une information qui n'aurait pas échappé à Angel Di Maria, qui aurait glissé le nom de son compatriote argentin à Leonardo. Le directeur sportif du PSG pourrait donc profiter de la situation de Papu Gomez pour le recruter en 2021. Et il pourrait avoir le champ libre dès le mois de janvier.

Un départ inévitable en janvier pour Papu Gomez ?