Foot - Mercato

Mercato : Le retour de Laurent Blanc, une affaire d’argent !

Publié le 20 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

C’est donc au Qatar que Laurent Blanc va relancer sa carrière d’entraîneur. Un choix qui aurait notamment été motivé par une question d’argent.

Enfin ! Plus de 4 ans après son départ du PSG, Laurent Blanc a enfin retrouvé un banc de touche. Annoncé un peu partout, notamment au FC Nantes ces derniers jours, c’est finalement au Qatar que le Cévenol va regoûter aux joies des bancs de touche. Accompagné de Franck Passi, son adjoint, Blanc sera à la tête du club d’Al Rayyan. La longue attente prend donc fin pour l’ancien sélectionneur des Bleus, avec à la clé un très joli salaire.

Pas assez payé à Toronto ?