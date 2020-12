Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas monte au créneau pour une recrue estivale !

20 décembre 2020

Tenu en échec à domicile contre Reims (1-1), l’OM a laissé échapper des points dans la course au podium. Arrivé en prêt cet été, Michaël Cuisance peine encore à convaincre.

L’OM avait l'occasion de mettre un peu plus la pression sur le PSG, c’est raté. Même si Florian Thauvin avait remis les deux formations à égalité, après un but contre son camp de Yuto Nagatomo, l’OM n’a pas su faire la différence et doit se contenter du nul contre Reims (1-1). Avec un match en moins, les joueurs d’André Villas-Boas sont 4es de Ligue 1. Dans cette rencontre, un homme a notamment été en difficulté : Michaël Cuisance. Le Français prêté par le Bayern est entré à l’heure de jeu et n’a pas pesé comme il aurait dû le faire. Cependant, son entraîneur lui a renouvelé sa confiance.

« Cuisance ? On va lui laisser du temps, on croit beaucoup en lui »