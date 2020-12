Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces nouvelles révélations sur l’été agité de Depay !

Publié le 20 décembre 2020 à 8h30 par La rédaction

Memphis Depay, en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, est suivi de près par le FC Barcelone... pourtant il aurait pu rejoindre un autre club cet été !

A peine arrivé au FC Barcelone cet été, Ronald Koeman a rapidement essayé de placer des hommes de confiance. C’est notamment le cas avec Memphis Depay. Cadre de Koeman avec la sélection des Pays-Bas, le capitaine de l’Olympique Lyonnais était annoncé comme la grande priorité du Barça lors du dernier mercato. Finalement, il est resté à l’OL, mais son avenir est des plus incertains. « Pour être honnête, nous avons une belle équipe ici. Je ne sais pas ce qu'il va se passer l'année prochaine. Je suis un joueur de l'OL, le capitaine, et je suis ici pour gagner des choses, des matchs et être important pour l'équipe. C'est mon principal objectif » a expliqué Depay, dont le contrat avec l’OL se termine en juin prochain. « Si je commence à réfléchir à mon avenir, je vais peut-être perdre ma concentration. Je suis à 100% sur l'OL. Ce qui arrivera dans le futur, nous verrons bien... C'est ce que j'ai toujours dit ». En Catalogne, la plupart des médias sont persuadé que l’avenir de Depay est tout tracé, puisqu'il devrait rejoindre Koeman au Barça à la fin de la saison.

Depay tout proche du Milan AC ?