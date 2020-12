Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG risque de jouer un sale tour au Barça pour Depay !

Publié le 17 décembre 2020 à 0h30 par Th.B.

Intéressé par le profil de Memphis Depay au même titre que le FC Barcelone, le PSG aurait plus de chances de mener à bien une telle opération à l’instant T. Explications.

Bien qu’il ne soit sous contrat que jusqu’en juin prochain, Memphis Depay a récemment fait savoir qu’il était totalement impliqué dans le projet de l’OL où il est même le capitaine de l’équipe première. Comme Le Parisien l’a révélé dimanche, le PSG apprécierait le profil de Depay lorsque l’attaquant de l’OL aurait déjà discuté du PSG avec son compatriote et ancien défenseur du Paris Saint-Germain, Gregory Van der Wiel. Au FC Barcelone, on ferait du recrutement de Memphis Depay une véritable priorité, et ce depuis cet été et la nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur. Néanmoins, la situation financière du FC Barcelone jouerait contre l’entraîneur néerlandais et en faveur du PSG si le club de la capitale décidait de lancer une offensive pour le joueur de l’OL.

Le Barça n’aurait pas les 30M€ nécessaires pour le transfert de Memphis Depay !