Mercato - Barcelone : Le PSG reçoit un nouveau message pour Messi !

Publié le 16 décembre 2020 à 23h30 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Lluis Fernàndez Alà compte sur Lionel Messi et espère le convaincre de prolonger son contrat avec le club catalan.

L’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone devrait être l’un des sujets centraux des prochaines élections présidentielles, prévues le 24 janvier prochain. L’attaquant argentin voit son contrat arriver à son terme à la fin de la saison et attendrait les résultats du scrutin avant de se prononcer sur son futur en Catalogne. Ainsi, la possibilité de voir Messi quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato estival en tant qu’agent libre existe et plusieurs équipes seraient prêtes à sauter sur l’occasion. Le PSG et Manchester City feraient partie de clubs intéressés par la Pulga , mais certains candidats à la présidence du FC Barcelone n’ont pas l’intention de se séparer de lui.

«Le Barça a besoin d'un changement profond mais Messi doit être le leader»