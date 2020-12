Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet ancien du Barça ne regrette absolument pas son départ !

Publié le 17 décembre 2020

Invité à trouver un nouveau club lors du dernier mercato, Ivan Rakitic a troqué la tunique du FC Barcelone pour celle du FC Séville, un club qu’il connaît bien pour y avoir joué avant d’aller au Barça. Et le milieu de terrain sait quelle chance il a d’évoluer au sein de l’équipe andalouse.

Membre important du FC Barcelone ces dernières années, Ivan Rakitic a dû aller voir ailleurs à l’occasion du dernier mercato estival, n’entrant pas dans le projet du renouveau initié par la nomination de Ronald Koeman en tant qu’entraîneur. L’international croate a retrouvé le FC Séville, club qu’il avait quitté en 2014 pour rejoindre le FC Barcelone. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce retour aux sources pour le Croate a eu énormément de bons, et ce, pour plusieurs raisons.

«Être le premier joueur non espagnol à être capitaine du FC Séville après Maradona est vraiment incroyable»