Mercato - PSG : Le duo Neymar-Messi reformé au Barça ? La réponse !

Publié le 16 décembre 2020 à 22h45 par La rédaction

Emili Rousaud, l’un des candidats à la présidence s’est de nouveau exprimé autour du duo Neymar-Messi. Décryptage.

A l’occasion d’un entretien accordé à AS , Emili Rousaud, candidat à la présidence du Barça, a affirmé sa conviction que Neymar voulait expressément parler d’un retour à Barcelone lorsqu’il a exprimé son désir de reformer un duo avec Messi : « Nous avons parlé avec l’entourage de Neymar et il a fait des déclarations dont certains ont déduit qu’il voulait Lionel Messi au PSG. Mais non. Neymar veut revenir à Barcelone comme lors de l’été 2019 ».

Propos de campagne

Comment décrypter les propos du candidat à la présidence ? En affirmant qu’il a discuté avec l’entourage de Neymar et que ce dernier veut revenir à Barcelone pour jouer avec Messi, Rousaud laisse entendre qu’il a les cartes en main pour reconstituer le duo. Mais il est difficile d’y voir autre chose qu’un propos de campagne, car financièrement, il est impossible d’associer les deux joueurs dans le contexte budgétaire catastrophique du club catalan, quand bien même ils accepteraient de baisser leur salaire, ce qui est déjà loin d’être une garantie…