Mercato - Barcelone : Un coup en or avec Memphis Depay à… 5M€ ?

Publié le 19 décembre 2020 à 11h30 par Th.B.

Le FC Barcelone n’aurait pas oublié Memphis Depay, et particulièrement Ronald Koeman. L’entraîneur du Barça aurait d’ailleurs une jolie carte à jouer cet hiver avec le capitaine lyonnais que l’OL pourrait laisser filer pour 5M€. À condition que le technicien néerlandais reçoive le soutien de ses dirigeants.

Ce n’est plus un secret désormais tant la presse espagnole a évoqué un intérêt du FC Barcelone pour Memphis Depay depuis… la nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur le 19 août dernier. Ayant bien côtoyé le capitaine de l’OL lorsqu’il était à la tête de la sélection néerlandaise, le nouveau coach du Barça aimerait pouvoir s’appuyer sur les services de l’attaquant et capitaine de l’OL depuis sa prise de fonctions. Pour confirmer la tendance, Koeman prenait même la parole à la toute fin du mercato estival afin de lancer un appel du pied clair à Memphis Depay dont le contrat à l’OL courrait et court toujours jusqu’en juin 2021. Une méthode qui n’avait pas plu à Rudi Garcia en octobre dernier. « Il est très bien et joue son rôle de capitaine. D’ailleurs, faites-moi penser à mettre un tacle à Koeman quand ce sera le moment. Ce n’est pas encore le cas, mais quand ça le sera, je le ferai ». Voici le message que l’entraîneur de l’OL avait livré avant d’en rajouter une couche le 20 novembre dernier. « Ce n’est pas le moment de mettre un tacle à Ronald Koeman. On aura bien l'occasion de le faire ne vous inquiétez pas. Mes crampons de 18 sont toujours sur mes chaussures et je mettrai les bonnes chaussures au bon moment ». Mais qu’en est-il de la position du joueur ? À l’instant T, Memphis Depay aurait les idées claires pour son avenir.

Le capitaine de l’OL ne voudrait pas prolonger à Lyon…

En conférence de presse, Memphis Depay s’est dit totalement impliqué à l’OL où il détient le brassard de capitaine malgré toutes les informations qui circulent à son propos dans la presse française et surtout ibérique. « Pour être honnête, nous avons une belle équipe ici. Je ne sais pas ce qu'il va se passer l'année prochaine. Je suis un joueur de l'OL, le capitaine, et je suis ici pour gagner des choses, des matchs et être important pour l'équipe. C'est mon principal objectif. Si je commence à réfléchir à mon avenir, je vais peut-être perdre ma concentration. Je suis à 100% sur l'OL. Ce qui arrivera dans le futur, nous verrons bien... C'est ce que j'ai toujours dit » . Néanmoins, l’international néerlandais semblerait déjà avoir pris une grande décision en interne selon L’Équipe . En effet, son contrat courant jusqu’en juin prochain, l’attaquant de l’OL n’aurait toujours pas l’intention de le prolonger bien que le président Jean-Michel Aulas ait à un moment eu l’espoir de parvenir à atteindre Depay et de lui faire rallonger son expérience lyonnaise entamée en janvier 2017. Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 2 janvier prochain et un transfert à un très bas coût pourrait avoir lieu, l’OL refusant de laisser partir gratuitement son capitaine disposant toujours d’une belle cote sur le marché. En attestent les intérêts du FC Barcelone ainsi que du PSG qui, selon Le Parisien , ne fermerait pas la porte à une arrivée de Depay d’autant plus qu’il serait apprécié de Neymar et du vestiaire parisien.

… de quoi forcer l’OL à vendre Memphis Depay pour 5M€ ?