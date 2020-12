Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup de tonnerre se prépare au Barça !

Publié le 19 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que la crise provoquée par le coronavirus n’a pas épargné le FC Barcelone, cela pourrait faire une très grosse victime en Catalogne.

La pandémie de coronavirus a changé la face du monde, mais aussi celle du football. En effet, cela a eu répercussions incroyables sur les finances de tous les clubs, y compris les plus grands. Le FC Barcelone fait d’ailleurs partie des équipes les plus touchées. Cela s’est d’ailleurs vérifié cet été. Alors que Ronald Koeman avait différents souhaits pour renforcer, il n’a pu avoir gain de cause, voyant Memphis Depay et Eric Garcia rester à l’OL et Manchester City. Durement touché par la crise, le Barça doit trouver des moyens de faire des économies. Alors qu’un accord a été trouvé pour la baisse des salaires, cela ne serait clairement pas suffisant.

La victime Coutinho !