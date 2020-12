Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo devra mettre le prix pour Paul Pogba !

Publié le 19 décembre 2020 à 4h15 par T.M.

Alors que Paul Pogba devrait quitter Manchester United cet hiver ou l’été prochain, cela ne serait en aucun cas pour un prix au rabais. Les prétendants sont prévenus.

Il y a quelques jours, Mino Raiola avait lâché une bombe sur l’avenir de Paul Pogba. En effet, l’agent du joueur de Manchester United avait quasiment annoncé son départ, expliquant : « À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente lors du prochain mercato ». Entre Paul Pogba et Manchester United, le divorce semble donc prononcé, toutefois, cela ne sera pas à n’importe quelle condition.

Pogba ne sera pas bradé !