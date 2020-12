Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola préparerait un sale coup à Leonardo avec Pogba !

Publié le 18 décembre 2020 à 17h15 par A.D.

Leonardo et le PSG seraient à la lutte avec le Real Madrid et la Juventus pour Paul Pogba. Alors que Mino Raiola a été aperçu à Turin, les Bianconeri pourraient prendre l'ascendant sur ce dossier.

Depuis le début de la saison, Paul Pogba est en difficulté à Manchester United. En effet, le milieu de terrain français peine à s'affirmer en tant que titulaire incontestable dans l'effectif d'Ole Gunnar Solskjaer. Face à cette situation, Mino Raiola a fait plusieurs sorties qui ont eu l'effet d'une bombe. A en croire son agent, Paul Pogba doit quitter Manchester United et défendre les couleurs d'un autre club. « C’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United. Il est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. (...) Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air et la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato. (...) J'ai exprimé mes opinions sur lui. Je parlais du mercato d'été. C'est difficile pour les grands joueurs de bouger en janvier » , a-t-il déclaré dernièrement à Tuttosport . Alors qu'il veut clairement voir Paul Pogba quitter les Red Devils , Mino Raiola serait en train de prendre les choses en main pour lui trouver un nouveau point de chute.

Mino Raiola vu à Turin ?