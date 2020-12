Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une toute nouvelle piste activée par Leonardo ?

Publié le 18 décembre 2020 à 16h15 par La rédaction

Alors que les noms se multiplient pour l'entrejeu parisien, Leonardo courtiserait désormais Luis Alberto. La relation de l'international espagnol avec la Lazio ne serait plus optimale et le PSG pourrait en profiter. Il faudra toutefois devancer une large concurrence.

La Serie A a toujours été un terrain de jeu particulièrement apprécié par Leonardo. Ancien dirigeant de l'Inter et de l'AC Milan, par deux fois, le directeur sportif penserait encore au championnat italien pour renforcer l'effectif du PSG. Avec la requête d'Angel Di Maria, les champions de France seraient en embuscade pour Papu Gomez, meilleur passeur de Serie A la saison dernière. Et d'après la Gazzetta dello Sport , son dauphin aussi serait sur les tablettes du PSG. Luis Alberto sort d'une incroyable saison avec la Lazio avec 6 buts et 15 passes décisives, mais sa carrière pourrait rapidement prendre un nouveau tournant.

Une bataille au sommet pour Luis Alberto

Malgré sa prolongation récente jusqu'en 2025 et une hausse significative de son salaire, l'international espagnol serait sur le départ, la faute à sa relation avec la Lazio qui ne serait plus au beau fixe. Alors qu'un départ serait crédible à la fin de la saison, Luis Alberto pourrait également se retrouver sur le mercato dès janvier. Le PSG s'intéresserait donc au milieu offensif, devenu un élément incontournable de son club et de Serie A depuis sa belle saison 2017-2018 (11 buts et 14 passes décisives). Même si son arrivée sur la liste des transférables est une petite surprise, les prétendants seraient déjà au rendez-vous. Ainsi Leonardo devra faire face à Everton, Séville, la Juventus et le Milan AC.