Mercato - PSG : Une grosse menace confirmée dans le dossier Eriksen !

Publié le 18 décembre 2020 à 13h15 par La rédaction

Après Rafinha et Danilo Pereira cet été, Leonardo pourrait encore renforcer l'entrejeu parisien. Indésirable à l'Inter, Christian Eriksen serait sur le départ et le PSG se serait donc positionné. Mais la concurrence d'Arsenal serait de plus en plus pesante.

Un an après, le PSG devrait avoir une nouvelle opportunité. Comme en janvier dernier, les champions de France seraient intéressés par Christian Eriksen. Alors que l'Inter avait devancé le club de la capitale et les autres prétendants, l'international danois s'est engagé avec les nerazzurri . Douze mois plus tard, à l'heure du bilan, cette association n'apparaît pas réussie et le passage du milieu de 28 ans chez la Beneamata ne restera pas comme une satisfaction pour les tifosi. Christian Eriksen ne trouve pas d'espace dans l'effectif d'Antonio Conte et doit se contenter de quelques entrées en jeu en fins de matches.

Arsenal et Eriksen, deux opportunités