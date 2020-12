Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération XXL imaginée par Leonardo cet hiver ?

Avec la crise du Covid-19, les clubs doivent faire preuve d’imagination pour se renforcer. La presse italienne confirme ainsi que le PSG serait toujours disposé à envoyer Leandro Paredes vers l’Inter afin de mettre la main sur Christian Eriksen.

Dans le viseur du PSG l’hiver dernier, Christian Eriksen avait finalement choisi de rejoindre l’Inter Milan pour la suite de sa carrière, une décision que regrette aujourd’hui le milieu de 28 ans. En effet, Antonio Conte ne compte pas sur le Danois, qui devrait quitter son club en janvier prochain, de quoi réveiller l’intérêt de Leonardo. Ces dernières semaines, la presse italienne indique en effet que le PSG resterait attentif au cas Eriksen, d’autant que ce dernier serait ouvert à l’idée de rejoindre le club de la capitale si l’on en croit les dernières révélations du Daily Star. Ce qui pourrait inciter le PSG à passer à l’action.

L’échange Paredes/Eriksen est encore évoqué en Italie