Mercato - Barcelone : Gros retournement de situation pour l’avenir de Dembélé !

Publié le 18 décembre 2020 à 16h00 par T.M.

Proche d’un départ cet été, Ousmane Dembélé est finalement resté au FC Barcelone. Et un transfert pourrait bien être de l’histoire ancienne pour le Français.

Recruté à prix d’or en 2017 pour oublier Neymar, Ousmane Dembélé n’a jamais pu répondre aux attentes au FC Barcelone. En effet, le Français a trop souvent été miné par les blessures, comme c’est encore le cas actuellement. D’ailleurs, du côté du Barça, on commencerait à en avoir assez des blessures à répétitions de Dembélé. Cela aurait même déjà pu lui être fatal. En effet, Durant le dernier mercato estival, le champion du monde était très proche d’un transfert, lui qui était annoncé du côté de Manchester United. Finalement, Ousmane Dembélé n’a pas voulu partir, souhaitant s’imposer avec les Blaugrana. Et il pourrait bien en avoir encore l’occasion…

Vers une prolongation ?