Mercato - Barcelone : Koeman en danger pour ce protégé de Klopp !

Publié le 19 décembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone réalise un début de saison poussif, Ronald Koeman espérerait renforcer son effectif. Georginio Wijnaldum serait l'une de ses priorités depuis sa prise de fonction, mais le milieu néerlandais pourrait être soufflé par l'Inter.

Arrivé pour redresser la maison barcelonaise, Ronald Koeman fait face à de nombreuses difficultés. Alors que les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances, le FC Barcelone pointe seulement à la cinquième place de la Liga, l'entraîneur néerlandais doit aussi affronter l'enchaînement de blessures de ses joueurs. Pour mettre son jeu et ses idées en place, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas estimerait avoir besoin de plus de profondeur et souhaiterait recruter un joueur par ligne. Eric Garcia et Memphis Depay, ses priorités depuis la première heure, seraient ainsi toujours suivis. Même son de cloche pour Georginio Wijnaldum dans l'entrejeu. Les trois joueurs sont en fin de contrat et pourraient donc venir librement cet été ou à moindre coût cet hiver.

Wijnaldum comme Eriksen ?