Mercato - PSG : Le Qatar est fixé pour le licenciement de Tuchel !

Publié le 19 décembre 2020 à 22h15 par H.G.

Alors que Thomas Tuchel jouerait son avenir au PSG face au LOSC ce dimanche, le coût d’un éventuel licenciement de l’Allemand serait connu.

Thomas Tuchel n’a pas le droit à l’erreur ce dimanche face au LOSC. Le PSG se déplace au stade Pierre Mauroy pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 afin de récupérer son fauteuil de leader au classement, mais l’enjeu sera encore plus conséquent pour son entraîneur. Et pour cause, à en croire les informations de L’Equipe , un éventuel revers contre les Nordistes pourrait grandement compromettre l’avenir de Thomas Tuchel au PSG. En fin de contrat en juin prochain, l’Allemand risquerait de ne plus être sur le banc parisien à la reprise en janvier prochain si jamais le club de la capitale vient à s’incliner contre les hommes de Christopher Galtier.

Un départ de Thomas Tuchel coûterait entre 5 et 7 M€ !