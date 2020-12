Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dans le flou pour son avenir, Di Maria reçoit un message fort !

Publié le 19 décembre 2020 à 17h30 par Hadrien Grenier

En dépit du fait qu’il traverse une période creuse depuis plusieurs semaines, Angel Di Maria n’est pas isolé et délaissé par Thomas Tuchel au PSG. Bien au contraire, l’Allemand n’a pas manqué d’afficher son soutien à l’adresse de son joueur ce samedi, lui qui est toujours dans l’attente au sujet d’une éventuelle prolongation de son contrat.

Arrivé au PSG à lors du mercato estival 2015 en provenance de Manchester United, Angel Di Maria pourrait bien être en train de vivre sa dernière saison dans la capitale française. En effet, l’international argentin verra son contrat actuel expirer le 30 juin prochain et, à près de six mois du terme de celui-ci, aucune prolongation n’a été signée entre le joueur et l’écurie francilienne. De plus, le moins que l’on puisse dire est que l’ancien joueur du Real Madrid ne montre pas grande chose pour convaincre les dirigeants du PSG de franchir le pas dans l’optique d’un renouvellement. Et pour cause, Angel Di Maria est en grande difficulté ces derniers temps sur le terrain, au point où Rafinha Alcantara lui est temporairement passé devant dans la hiérarchie en étant installé au milieu dans le dispositif en 5-3-2 concocté par Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel affiche son soutien à Angel Di Maria

Ainsi, alors qu’il est désormais âgé de 33 ans, il pourrait être légitime de se demander si Angel Di Maria a toujours sa place au PSG et s’il serait judicieux de le prolonger. Seulement voilà, pour l’heure, Thomas Tuchel refuse catégoriquement d’enterrer le natif de Rosario qui lui a rendu de grands services ces dernières années. C’est du moins le message qu’il a envoyé ce samedi en conférence de presse, à la veille du déplacement du PSG à Lille pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. « Di Maria ? Peut-être que c’est aussi la situation avec son contrat. Ça a une grande influence, il est très sensible. Il a besoin de notre soutien. Il a tout mon soutien, toujours. Je l’aime bien, ses efforts, son impact. Dernièrement, cela a été un peu plus dur pour lui. Dernièrement, il a été moins libre qu’avant, mais il a toujours mon soutien », a affirmé le technicien allemand. Le discours de Thomas Tuchel est clair : son soutien envers Angel Di Maria demeure sans failles, au point où il se demande tout simplement si sa baisse de régime n’est pas causée par sa situation contractuelle.

Un avenir en pointillés au PSG ?