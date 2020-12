Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les demandes colossales de Dybala joueraient en faveur du PSG !

Publié le 19 décembre 2020 à 15h45 par Th.B.

En pleine indécision concernant son avenir à la Juventus, réclamant d’importantes promesses à ses dirigeants pour prolonger son contrat, Paulo Dybala pourrait devenir une véritable option pour le PSG dans les prochaines semaines.

Paulo Dybala dispose d’un contrat avec la Juventus qui expirera en juin 2022. Ce qui signifie que si sa situation contractuelle restait inchangée d’ici le prochain mercato estival, le PSG et tous les autres clubs intéressés par le profil de La Joya , auront tous une belle opportunité à saisir. Cependant, comme le président et le directeur sportif de la Vieille Dame l’ont assuré cette semaine, des discussions avec Jorge Antun devraient prochainement avoir lieu pour faire un point sur le cas Paulo Dybala. Le Corriere dello Sport a d’ailleurs récemment fait savoir que l’agent de l’Argentin privilégierait les négociations avec la Juventus avant tout autre club pour Dybala. L’attaquant de la Juve aurait les idées claires pour son avenir.

Les attentes importantes de Dybala, une occasion en or pour le PSG ?