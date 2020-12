Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande braderie est ouverte pour Paul Pogba !

Publié le 19 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Bien que le PSG soit dans la discussion concernant l’éventuelle future destination de Paul Pogba, la Juventus compterait prendre le club parisien de vitesse et semble prêt à tout pour arriver à ses fins avec le Français.

Comme Mino Raiola l’a bien souligné dernièrement, entre Paul Pogba et Manchester United, c’est terminé. L’agent de la star des Red Devils ne parle pas pour brasser de l’air et cela signifie qu’un départ à moyen terme, à savoir l’été prochain, serait plus que possible d’autant plus que le contrat de Pogba à United arrive à expiration en juin 2022. Le PSG serait une possibilité pour le champion du monde tricolore, mais la Juventus ne prévoirait pas de laisser passer sa chance de rapatrier son ancien milieu de terrain.

De Cristiano Ronaldo à Dybala en passant par Bernardeschi… Le plan de la Juventus