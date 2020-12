Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une grosse opportunité à 0€ à saisir !

Publié le 19 décembre 2020 à 12h15 par A.D.

En quête d'un nouvel attaquant, Leonardo aurait coché le nom d'Arkadiusz Milik. Alors que l'avenir du buteur polonais serait incertain, David Pantak, l'agent du joueur, aurait fait savoir au Napoli que seul un départ libre à l'été était possible pour son protégé.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a perdu Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting. En fin de contrat avec le PSG, les deux hommes se sont engagés respectivement à Manchester United et au Bayern. Pour combler ces deux départs en attaque, Leonardo a offert Moise Kean à Thomas Tuchel. Alors que le buteur italien est prêté jusqu'à la fin de la saison, le directeur sportif du PSG serait déjà en quête d'un nouvel attaquant et aurait notamment identifié le profil d'Arkadiusz Milik. Engagé jusqu'au 30 juin 2021 avec le Napoli, l'international polonais serait de plus en plus proche d'un départ libre en fin de saison.

Un départ libre inévitable pour Arkadiusz Milik ?