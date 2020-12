Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce possible successeur de Tuchel prévient Leonardo !

Publié le 19 décembre 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Alors que Thomas Tuchel sera en fin de contrat le 30 juin, Leonardo penserait à le remplacer, notamment par Simone Inzaghi. Dans une situation compliquée à la Lazio, le technicien italien se serait entretenu avec Claudio Lotito ce samedi. Après avoir évoqué ses derniers échanges avec son président, Inzaghi s'est livré sur son avenir.

Arrivé au PSG à l'été 2018, Thomas Thomas sera en fin de contrat le 30 juin. Malgré sa grosse saison 2019-2020 et ses prouesses en Ligue des Champions lors de cet exercice, le coach allemand ne devrait pas prolonger avec le club de la capitale. Pour remplacer Tuchel, Leonardo aurait déjà identifié plusieurs profils, et notamment celui de Massimiliano Allegri. En plus du natif de Livoune, Simone Inzaghi figurerait également sur les tablettes de Leonardo. Et tout comme Thomas Tuchel, l'entraineur de la Lazio sera libre de tout contrat à partir du 30 juin. D'ailleurs, une prolongation ne serait pas vraiment à l'ordre du jour pour Simone Inzaghi. En effet, le technicien italien est en difficulté à la Lazio et pourrait même faire ses valises avant la fin de son bail.

Un départ imminent ?

Selon les dernières informations du Corriere dello Sport , Simone Inzaghi risquerait sa peau et pourrait être évincé très prochainement en cas de défaite face à Naples, dimanche, et au Milan AC, mercredi. A moins que Claudio Lotito ne préfère attendre la fin de saison pour ne pas avoir à payer des indemnités pour le licenciement de son entraineur. Alors que son équipe est loin d'être performante ces dernières semaines, Claudio Lotito se serait rendu à Formello ce samedi et aurait profité de l'occasion pour s'entretenir avec Simone Inzaghi d'après le média italien.

«Il y a une relation entre Lotito et moi qui va au-delà du football»