Mercato - LOSC : Galtier, Létang... Une nouvelle ère se dessine à Lille !

Publié le 19 décembre 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 19 décembre 2020 à 20h33

Alors que le LOSC a officiellement changé de propriétaire ce vendredi et qu’Olivier Létang a été nommé au poste de président, le club nordiste est logiquement secoué en coulisses à la veille d’accueillir le PSG. L’occasion pour Christophe Galtier de faire un point sur son avenir, tandis que l’ancien dirigeant du Stade Rennais se serait d’ores et déjà entretenu avec les joueurs lillois.

Si le LOSC accueillera le PSG au Stade Pierre Mauroy ce dimanche pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, la principale actualité de la semaine des Dogues ne sera pas ce match de prestige. Et pour cause, ce vendredi, le club nordiste est entré dans une nouvelle ère après le départ de Gérard Lopez, confronté à de grosses difficultés financières et qui n'a pas répondu aux exigences d'Elliot, le principal fond d’investissement lillois, désireux de vendre plus de joueurs lors du dernier mercato pour renflouer les caisses selon nos informations. Ainsi, l’homme d’affaires a cédé le LOSC à Callisto Sporting SARL, filiale de la holding Merlyn Partners. Luis Campos a lui-aussi quitté l’écurie lilloise, tandis qu’Olivier Létang a officiellement été nommé président du club, lui qui était sans club depuis son départ du Stade Rennais. Enfin, pour sa part, Marc Ingla a démissionné de ses fonctions de Directeur Général mais reste au conseil d’administration du club.

« Je ne veux pas mettre la pression, mais… »

Toute la question est désormais de savoir si les ambitions du LOSC seront conservées avec ce changement de direction, chose qui pourrait avoir un impact sur l’avenir de Christophe Galtier. Sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2022, le technicien français a parfois été annoncé sur le départ dernièrement, et ce notamment en raison du climat délicat en interne causé par les tensions entre Marc Ingla et Luis Campos. Ce temps est désormais révolu, mais la question de l’avenir de l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne n’est pas encore résolue pour autant. Néanmoins, pour l’heure, Christophe Galtier ne souhaite pas se projeter et désire en premier lieu discuter avec Olivier Létang pour connaitre ses plans pour le LOSC, comme il l’a expliqué en conférence de presse ce samedi. « Je suis sous contrat jusqu'en 2022. J'aurais automatiquement une discussion et des échanges avec Olivier Létang et peut-être avec le propriétaire sur ce que l'on fera. Je ne veux pas mettre la pression, mais on verra si les objectifs du club sont compatibles avec ce que je veux. On aura des échanges permanents par la suite avec Olivier Létang. Leur arrivée ne remet pas en cause mon contrat et la fin de celui-ci en 2022 », a précisé Christophe Galtier.

« Olivier Létang nous a dit qu’il était content d’être ici »