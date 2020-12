Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : L'annonce retentissante de Galtier sur son avenir !

Publié le 19 décembre 2020 à 14h15 par A.D.

En grosse difficulté financière, Gérard Lopez a vendu le LOSC et Olivier Létang a pris place en tant que président. Alors que l'organigramme du LOSC a totalement changé de visage, Christophe Galtier a lâché ses vérités sur son avenir.

Le LOSC est entré dans une nouvelle ère ce vendredi. Confronté à de grosses difficultés financières, Gérard Lopez a décidé de vendre le club lillois pour régler ses dettes. Pour assurer la présidence du LOSC, Olivier Létang, ancien du PSG et du Stade Rennais, a été désigné dans la foulée. Mais qu'en est-il de l'avenir de Christophe Galtier ? Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, le coach du LOSC a fait passer un message clair sur sa situation.

«Je ne veux pas mettre la pression, mais...»