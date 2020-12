Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Létang, Galtier, Lopez… Ces premières annonces fortes après la vente de Lille !

Publié le 18 décembre 2020 à 20h30 par B.C.

C’est désormais officiel, Gérard Lopez cède le LOSC à Callisto Sporting SARL, filiale de la holding Merlyn Partners. Luis Campos quitte également le club tandis qu’Olivier Létang est nommé président-directeur général des Dogues. À l’annonce de ces décisions importantes, les différents acteurs concernés ont commenté ce changement de taille au LOSC.

Il ne manquait plus que l’annonce officielle. Comme cela était attendu depuis quelques jours, Gérard Lopez a cédé le LOSC à Callisto Sporting SARL, filiale de la holding Merlyn Partners. L’annonce a été faite ce vendredi soir à travers un communiqué publié par le club lillois : « La transaction a été finalisée le 18 décembre 2020. Suite au changement de propriétaire, Gérard Lopez, et Luis Campos quittent le club avec effet immédiat. Marc Ingla a démissionné de ses fonctions de Directeur Général mais reste au conseil d’administration du club. » Plus tôt dans la journée, la DNCG avait auditionné Gérard Lopez et les nouveaux propriétaires du LOSC selon RMC . Ainsi, le fonds luxembourgeois s’engage à racheter la dette du club estimée à un peu moins de 200M€ et à injecter 50M€ pour assurer les besoins de trésorerie ajoute L’Equipe . De son côté, Olivier Létang est nommé président-directeur général du LOSC, et le successeur de Gérard Lopez a tenu à envoyer un premier message fort.

« Mon intention est que le club atteigne son plein potentiel », annonce Létang

Alors que les supporters du LOSC s’interrogent sur l’avenir du club, Olivier Létang a affiché ses ambitions pour ce nouveau projet. « C'est un grand honneur de devenir le nouveau président du LOSC, cette place forte du football français. Mon intention est que le club atteigne son plein potentiel et je veillerai à la bonne gestion du LOSC sur les plans sportif et financier, dans l'intérêt des supporters et de la communauté du LOSC, avec le football au cœur du projet. Je tiens à remercier tous ceux dans le club qui vont travailler dur sur la transition de M. Lopez. Je suis également ravi d'avoir à mes côtés Christophe Galtier, un entraîneur de haut niveau que j’apprécie en tant qu’homme et que professionnel », a expliqué le nouveau président du LOSC. « Je suis très heureux d'accueillir Olivier en tant que nouveau président , précise pour sa part Christophe Galtier, qui a déjà échangé avec l’ancien dirigeant du PSG plus tôt dans la semaine. Olivier a réalisé un travail remarquable à Reims, Paris et Rennes et je crois qu'avec lui, nous allons passer encore plus de bons moments ! »

« Je quitte le club en laissant derrière moi un héritage de talents pour le futur », explique Lopez