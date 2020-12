Foot - Mercato - LOSC

Mercato - Officiel : Le LOSC vendu, Gérard Lopez et Luis Campos quittent le club !

Publié le 18 décembre 2020 à 19h40 par La rédaction mis à jour le 18 décembre 2020 à 19h46

Comme annoncé depuis quelques jours, le LOSC change de propriétaire. Lille a annoncé ce vendredi soir le départ de Gérard Lopez, qui cède le club à Merlyn Partners SCSp.