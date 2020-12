Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse opération hivernale de Leonardo est menacée !

Publié le 18 décembre 2020 à 18h30 par B.C.

Alors qu’il n’entre pas dans les plans de José Mourinho, Dele Alli souhaiterait quitter Tottenham. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui serait toujours intéressé par l’international anglais. Mais Tottenham verrait les choses autrement…

Face à la crise du Covid-19 qui frappe de plein fouet chaque club de football, Leonardo était à l’affût de la moindre opportunité lors du dernier mercato estival. Ainsi, le directeur sportif du PSG est parvenu à récupérer en prêt Danilo Pereira et Moise Kean, tandis que Rafinha est venu gratuitement du FC Barcelone. Le club de la capitale a également tenté jusqu’à la fermeture du marché des transferts de mettre la main sur Dele Alli, mais Tottenham n’a finalement pas accepté de libérer son international anglais. La situation de ce dernier ne s’est toutefois pas arrangée depuis le mois d’octobre. Cette saison, Dele Alli n’a pris part qu’à 10 rencontres toutes compétitions confondues, dont 4 seulement en Premier League, où il n’a joué que 74 minutes au total. De quoi permettre à Leonardo de rouvrir ce dossier en vue du mercato hivernal…

Dele Alli prêt à rebondir ailleurs, le PSG à l’affût

D’après la presse anglaise, le PSG serait en effet toujours dans le coup pour Dele Alli. Il y a quelques jours, le Daily Mail et la BBC indiquaient que Leonardo souhaitait encore mettre la main sur le milieu offensif, en manque de temps de jeu sous les ordres de José Mourinho. Une tendance confirmée par 90min , précisant que de nombreux clubs étaient disposés à l’accueillir cet hiver. Outre le PSG, plusieurs écuries de Premier League surveilleraient la situation du joueur, tout comme le Milan AC, l’Inter, le RB Leipzig et même l’AS Monaco. De son côté, Dele Alli verrait toujours d’un bon oeil un départ afin de se relancer à quelques mois de l’Euro. Difficile en effet de l’imaginer dans la liste de Gareth Soutghatte s’il ne retrouve pas un autre club durant le mercato hivernal, mais chez les Spurs , on aurait du mal à imaginer Dele Alli sous un autre maillot.

Tottenham n’envisage pas son départ