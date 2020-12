Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Des départs prévus avec la vente ? La réponse !

Publié le 18 décembre 2020 à 12h50 par La rédaction

Alors que Gérard Lopez s'apprête à vendre le LOSC, qui serait en grande difficulté financière, les nouveaux dirigeants pourraient ne pas avoir besoin de vendre des joueurs lors du prochain mercato hivernal...