Mercato - Barcelone : Le PSG reçoit un gros avertissement pour Lionel Messi !

Publié le 18 décembre 2020 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 18 décembre 2020 à 19h31

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone en fin de saison, la question de son avenir est devenue l’un des grands enjeux de la campagne pour la présidence du club barcelonais. Et sur cette question, Jordi Farré ne cache pas tout son optimisme, l’homme d’affaires étant persuadé que l’Argentin n’ira pas voir ailleurs.

L’été dernier déjà, l’aventure de Lionel Messi au FC Barcelone aurait pu brusquement s’interrompre. Et pour cause, lassé des mauvais résultats ces dernières saisons, l’international argentin souhaitait claquer la porte de son club de toujours. Seulement voilà, Josep Maria Bartomeu est parvenu à le conserver en le renvoyant à sa cause libératoire de 700 M€, et ce alors même que La Pulga contestait la validité de celle-ci. Ainsi, ne souhaitant pas attaquer le Barça en justice, Lionel Messi a infléchi sa position et décidé d’honorer la dernière année de son contrat. Désormais, c’est donc le spectre d’un départ libre en fin de saison du natif de Rosario qui plane au-dessus du FC Barcelone, et ce d’autant plus que les discussions dans l’optique d’une prolongation de l’Argentin n’ont pas repris depuis le printemps dernier et que le PSG ou encore Manchester City sont à l'affût. Et forcément, en pleine campagne pour la présidence du Barça, l’avenir de Lionel Messi est devenu l’un des principaux sujets de discussions.

L’ensemble des candidats à la présidence des Blaugrana affiche une ambition claire, à savoir celle de convaincre Lionel Messi de rester et de prolonger son contrat. Jordi Farré ne déroge pas à la règle, et ce malgré le contexte économique plus que délicat pour le FC Barcelone, dont les finances ont été durement impactées par la pandémie de Covid-19. Cependant, aux yeux du candidat au poste de président du FC Barcelone, l’objectif sportif de la prolongation de Lionel Messi est lié aux enjeux économiques du club catalan. « Le 24 janvier, je me coucherai très tôt pour me lever à sept heures du matin et m'occuper du renouvellement de Leo Messi, du refinancement de la dette et de la définition de l'Espai Barça. Nous devons récupérer la question sociale et nous devons rapprocher le club de ses membres. Nous avons tellement de travail qu'il n'est pas possible de définir une action unique. Nous nous mettrons au travail dès le premier jour parce que l'institution en a besoin. Si Lionel Messi est plus urgent que les questions économiques ? Non. Aucune des questions que j'ai mentionnées n'est sans rapport avec les autres. Toute l'équipe de direction et tout le club doivent travailler main dans la main. Il y a l'institutionnel, le financier et le sportif, mais aussi l'Espai Barça, le marketing, l'espace média et le droit à l'image, la marque Barça… Nous devons travailler ensemble parce que tout va de pair », a tout d’abord expliqué Jordi Farré à l’occasion d’un entretien accordé à Goal .

« Si je suis président, je peux vous assurer que Messi ne changera pas de club »