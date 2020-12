Foot - LOSC

LOSC : Les premiers mots d’Olivier Létang !

Publié le 18 décembre 2020 à 19h50 par La rédaction

Successeur de Gérard Lopez à la présidence du LOSC, Olivier Létang va retrouver la Ligue 1 après son départ du Stade Rennais en février 2020.