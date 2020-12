Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé, Navas... Messi est-il en train de préparer son arrivée ?

Publié le 19 décembre 2020 à 19h30 par A.C.

En fin de contrat, Lionel Messi pourrait bien claquer la porte du FC Barcelone à la fin de la saison. Forcément, au Paris Saint-Germain on commence à rêver...

Cela aurait pu paraitre impossible il y a quelques années, mais c’est un scénario qui devient de plus en plus probable. Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone, son club de toujours, en juin prochain. Son contrat touchera en effet à son terme et, déjà cet été, il a tout fait pour quitter le Barça. Mais peu de clubs peuvent se permettre Messi, surtout avec la période de crise actuelle. Il y a le Manchester City de Pep Guardiola... mais surtout le Paris Saint-Germain ! Le club de la capitale, de par sa puissance financière mais également ses garanties sportives, semble en effet faire figure de véritable favori. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que le PSG a un atout de taille avec Neymar, qui a récemment ouvert grand la porte à son ancien coéquipier. « Ce que je veux, c'est recommencer à jouer avec Messi » a lancé la star du PSG, un peu à la surprise générale. « J'espère que nous pourrons être ensemble la saison prochaine ». Neymar ne s’est d’ailleurs pas arrêté là, puisqu’il a également envoyé un nouvel appel à Messi, après le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Le vote de Messi fait beaucoup parler

Du côté de Lionel Messi, on semble également envoyer des signaux forts. Le récent vote de la star du FC Barcelone au FIFA The Best n’est en effet pas passé inaperçu ! Toute la presse espagnole et surtout celle catalane, a en effet publié les trois votes de Messi pour le titre de meilleur joueur de l’année 2020, qui a donc mis Neymar à la première place, Kylian Mbappé à la seconde et Robert Lewandowski seulement en troisième. Ce n’est pas tout, puisque Messi a également voté pour le PSG dans la catégorie gardiens ! Au lieu de donner sa voie à Marc-André Ter Stegen, il a pris parti pour Keylor Navas, ancien du Real Madrid désormais au PSG.

Un vote pas vraiment anodin ?