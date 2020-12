Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Le geste fort de Messi qui affole la presse espagnole !

Publié le 18 décembre 2020 à 1h15 par A.M.

A l'occasion de la remise du Trophée The Best, le détail des votes a été révélé et celui de Lionel Messi, capitaine de la sélection argentine, fait grandement parler, notamment en Espagne.

Compte tenu du contexte sanitaire, l'élection du Ballon d'Or a été annulée cette année. Par conséquent, la cérémonie The Best , récompensant le meilleur joueur de l'année, était très attendue. Sans surprise, Robert Lewandowski a été récompensé par ce trophée suite à sa magnifique saison avec le Bayern Munich. Mais ce fut également l'occasion de dévoiler les votes des sélectionneurs et de leurs capitaines dont les voix sont ajoutées à celles des fans et des journalistes. Et dans le détail des votes, ceux de Lionel Messi ont particulièrement retenu l'attention.

Messi vote pour Neymar et Mbappé

Et pour cause, le capitaine de la sélection argentine a voté pour Neymar devant Kylian Mbappé et Robert Lewandowski. Et bien évidemment, le fait que Lionel Messi place deux joueurs du PSG aux deux premières places de son classement n'est pas passé inaperçu, notamment du côté de l'Espagne. Il faut dire que ces derniers jours, Neymar n'avait pas manqué d'afficher sa volonté de retrouver Lionel Messi afin d'assurer qu'il voulait rester au PSG. Dans la foulée, de nombreuses informations envoyant La Pulga à Paris ont circulé. Et les votes de l'Argentin, au fort accent parisien, vont bien évidemment renforcer les rumeurs et mettre en alerte les médias espagnols.