Mercato - PSG : Le Real Madrid pourrait rendre un grand service à Leonardo !

Publié le 17 décembre 2020 à 22h15 par La rédaction

Alors qu’il sera libre de s’engager où il le souhaite à partir du 1er janvier 2021 en vue de la saison prochaine, David Alaba semble se diriger loin du Bayern. Mais, à en croire les dernières informations, il pourrait aussi faire une croix sur un autre grand d’Europe.

Le PSG cherche à renforcer sa défense et serait toujours à l’affût pour s’offrir les services de David Alaba dès cet hiver. Rappelons que le défenseur du Bayern serait en froid avec ses dirigeants. Son bail arrive aussi à échéance en juin prochain et Alaba sera donc libre de choisir son futur club dès cet hiver. Le PSG mais aussi le Real Madrid et Chelsea se seraient montrés intéressés. Pourtant, d’après les dernières rumeurs, les Merengues auraient maintenant reporté leurs désirs du joueur à plus tard.

Le Real Madrid renoncerait à attirer David Alaba en janvier !