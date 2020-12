Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un deuxième fiasco en seulement quelques mois pour Longoria ?

Publié le 17 décembre 2020 à 20h30 par A.C.

L’Olympique de Marseille pourrait connaitre un nouvel échec cuisant, dans la course à Joakim Maehle.

Avec le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich cet été, on s’attendait à voir un latéral droit débarquer. Plusieurs pistes ont été évoquées pour l’Olympique de Marseille et notamment celle menant à Joakim Maehle. Ce dernier n’est finalement pas débarqué à l’OM et est donc resté à Genk... ce qui ne lui a pas forcément plu. « Je suis incroyablement déçu » avait lancé Maehle. « J'ai signé mes papiers lundi soir, puis je reçois un appel de mon directeur sportif dix minutes avant la fermeture, disant qu'il n'y a pas d'accord de toute façon parce qu'ils ont demandé un peu plus d'argent ». D’ailleurs, dès la fin du dernier mercato, le latéral droit a plusieurs fois annoncé qu’après cette déception son seul souhait était de quitter Genk prochainement. Ainsi, l’OM s’est rapidement remise de cet échec pour se tourner vers le mercato hivernal, même si André Villas-Boas s’est montré particulièrement pessimiste. « Joakim Mæhle ? Il reste sur notre liste mais Genk demande trop d'argent pour lui, je pense que ce ne sera pas possible » avait lâché l’entraineur de l’OM, en marge de la victoire face au Nîmes Olympique (0-2), début décembre.

« S’il a été une option en été, il peut logiquement être une piste envisagée en janvier »

Toujours à la recherche d’un latéral droit, Pablo Longoria avait pourtant expliqué ne pas avoir oublié Joakim Maehle. « On a essayé de le recruter cet été, ce n’est pas un secret » a expliqué le head of football de l'Olympique de Marseille, lors d’un long entretien accordé au Phocéen . « Je n’aime pas parler des dossiers en particulier, parce que ça peut créer des problèmes dans les négociations, mais s’il a été une option en été, il peut logiquement être une piste envisagée en janvier ». Tout le monde semblait d’ailleurs croire que le joueur de Genk allait être la grande priorité de l’OM en janvier, en plus de la recherche de l’attaquant tant demandé par André Villas-Boas.

Direction l'Atalanta pour Maehle