Mercato - OM : Le danger se confirme pour Longoria dans le dossier Lala !

Publié le 17 décembre 2020 à 18h15 par D.M.

Alors que son contrat avec Strasbourg arrive à son terme à la fin de la saison, Kenny Lala ne compte pas prolonger son bail et figure sur les tablettes de nombreux clubs à l’instar de l’OM ou de l’Eintracht Francfort.

Bouna Sarr n’a pu dire non ! Courtisé par le Bayern Munich, le latéral droit a pris la décision de rejoindre le club allemand lors du dernier jour du mercato estival, obligeant l’OM à s'activer pour pallier son départ. Pablo Longoria aurait coché plusieurs noms et notamment celui de Kenny Lala. Les dirigeants marseillais auraient finalement mis de côté ce dossier afin de concentrer leurs efforts sur Joakim Maehle (Genk). L’OM n’est pas parvenu à recruter un latéral droit, mais la formation phocéenne pourrait revenir à la charge pour Kenny Lala.

Une forte concurrence pour l'OM dans le dossier Lala