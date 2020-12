Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers une nouvelle désillusion pour la succession de Bouna Sarr ?

Publié le 17 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Apprécié de l’OM et particulièrement dans l’optique du remplacement de Bouna Sarr, Kenny Lala pourrait faire faux bond à l’OM au vu du nombre de ses prétendants.

Lors du deadline day du dernier mercato estival, après le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich, l’OM s’est penché sur le recrutement d’un latéral droit. En plus de Joakim Mæhle qui aurait dû déposer ses valises à Marseille si Genk ne s’était pas montré trop gourmand sur l’indemnité du transfert, l’OM s’était également intéressé au profil de Kenny Lala. Sous contrat jusqu’en juin prochain au Racing Club de Strasbourg, le latéral doit français ne prolongera pas son contrat comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 13 décembre. L’OM a toujours des vues sur Lala, mais le club phocéen n’est pas le seul à se trouver dans ce cas de figure.

L’Eintracht Francfort n’est pas là pour faire de la figuration avec Lala

On vous révélait ces derniers jours que le Spartak Moscou et Augsbourg formulaient également des intérêts pour Kenny Lala. Selon nos informations exclusives divulguées le 16 décembre, l’Eintracht Francfort a récemment fait irruption dans la course à la signature de Kenny Lala et s’est même fait remarquer dans ce dossier en initiant les premiers contacts. Néanmoins, la volonté de Francfort ne réside pas dans un recrutement de Lala pour le mercato hivernal, mais plutôt à la fin de la saison, moment où il sera libre de tout contrat. L’OM sait donc à quoi s’en tenir pour sa piste qui se complique les jours passant.