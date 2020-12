Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une nouvelle piste surprenante activée par Claude Puel ?

Publié le 17 décembre 2020 à 19h00 par D.M.

L’ASSE suivrait avec attention les prestations de Sasa Zdjelar, qui évolue au Partizan Belgrade. Un départ du joueur lors du prochain mercato hivernal serait loin d’être exclu.

Vainqueur des Girondins de Bordeaux ce mercredi (1-2), l’ASSE s’est donné un peu d’air et compte désormais cinq points d’avance sur le premier relégable. Mais malgré cette éclaircie, le début de saison de la formation stéphanoise est loin d’être satisfaisante pour Claude Puel, qui avait décidé de rajeunir son effectif l’été dernier. Alors que son projet sportif est de plus en plus contesté, l’entraîneur voudrait profiter du prochain mercato hivernal pour renforcer son groupe. A en croire les informations de But Football Club , la priorité sera donnée au recrutement d’un défenseur et d’un attaquant. Mais Claude Puel pourrait également décider de renforcer son milieu de terrain et un joueur intéresserait fortement l’ASSE.

L’ASSE suivrait un milieu de terrain serbe