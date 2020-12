Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un contrat pharaonique refusé par Thauvin ?

Publié le 17 décembre 2020 à 19h45 par A.C.

Florian Thauvin, en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, aurait éconduit les avances d’un club étranger.

L’avenir de Florian Thauvin est des plus flous. Le joueur a en effet annoncé plusieurs fois ne pas avoir reçu de véritable offre de prolongation de la part de l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria, head of football du club, ne s’est pas montré des plus rassurants. Cela ne plait d’ailleurs pas vraiment à André Villas-Boas. « Sa situation contractuelle n'aide pas » a déclaré le coach de l’OM. « J'ai passé le message à la direction, on va voir ce qu'on peut faire, la meilleure décision à prendre ». Cette situation n’a pas tardé à alerter les clubs à travers l’Europe. Le FC Séville lorgnerait en effet Thauvin, mais selon nos informations la piste la plus chaude concerne le Milan AC.

Thauvin aurait refusé une belle offre d’Al-Aïn