Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Maignan, Ikoné... Tuchel ouvre la porte à ces anciennes pépites du PSG !

Publié le 19 décembre 2020 à 19h15 par La rédaction

Alors qu'un certain nombre de joueurs formés au PSG ont renforcé l'effectif du LOSC au cours des dernières saisons, Thomas Tuchel à ouvert la porte au retour des anciens prodiges du Camp des Loges...

Ces dernières années, nombreux ont été les anciens espoirs du PSG à avoir pris la décision de rejoindre le LOSC pour obtenir davantage de temps de jeu au sein de l'élite française tout en ne prenant pas le risque prématuré d'un départ à l'étranger. Si Mike Maignan a emprunté ce chemin lors de l'été 2015, l'international français a su profiter d'une suspension de l'emblématique Vincent Enyeama pour démontrer tout son talent et ne plus jamais quitter les cages lilloises. Lors du rachat du LOSC, Marcelo Bielsa est parvenu à convaincre Boubakary Soumaré de quitter le PSG pour rejoindre son projet dans le nord de la France. Par la suite, Jonathan Ikoné lors de l'été 2018 puis Timothy Weah un an plus tard ont également rejoint le LOSC, progressant au fil des mois sous les ordres de Christophe Galtier. Boubakary Soumaré, Timothy Weah, Jonathan Ikoné et Mike Maignan sont désormais des éléments majeurs au LOSC, et ils retrouveront le PSG ce dimanche. Alors que plusieurs clubs en Europe surveillent de près les performances des cadres lillois, Thomas Tuchel a rendu hommage à ces anciens titis parisiens.

« Ils ont la qualité et la mentalité pour jouer à un niveau très haut »