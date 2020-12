Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Weah, Ikoné... Un cador étranger prêt à dépouiller Lille !

Publié le 17 décembre 2020 à 23h30 par A.C.

La situation fragile du LOSC pourrait attirer l’attention de plusieurs clubs européens, en vue du mercato hivernal.

C’est un véritable tremblement de terre. Alors que tout semblait aller pour le mieux au LOSC, avec notamment une place de leader de la Ligue 1 devant le PSG, la situation a changé du tout au tout. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le président Gérard Lopez va quitter le club prochainement, à cause d’un désaccord avec le fond d’investissement Elliot. C’est Olivier Létang qui devrait prendre sa place à en croire L’Équipe . Mais ce changement pourrait également être synonyme de grosses ventes ! Le LOSC est en effet toujours déficitaire et un ou plusieurs joueurs devraient plier bagages, dès le mois de janvier.

Le Milan AC prêt à faire son mercato de janvier au LOSC