Mercato - OM : Cette annonce pour l'avenir de Joakim Maehle !

Publié le 19 décembre 2020 à 19h45 par A.D.

Pour remplacer Bouna Sarr, parti au Bayern, l'OM songerait à s'offrir Joakim Maehle. Alors que l'Atalanta serait également sur les traces du défenseur de Genk, Gian Piero Gasperini s'est prononcé sur ce dossier.

Orphelin de Bouna Sarr, désormais au Bayern, l'OM n'a pas eu le temps de lui trouver un remplaçant cet été. Lors du prochain mercato, Pablo Longoria devrait donc faire tout son possible pour trouver un complément à Hiroki Sakai au poste d'arrière droit. Dans cette optique, le Head of Football de l'OM aurait plusieurs cibles en tête, et notamment Joakim Maehle. Toutefois, le club phocéen serait en concurrence avec l'Atalanta pour le défenseur de Genk. Présent en conférence de presse ce samedi, Gian Piero Gasperini, le coach de La Dea , s'est positionné sur le cas de Maehle.

«Je vous dirai si Joakim Maehle arrive»