Mercato - PSG : Doha prend les choses en main pour Lionel Messi !

Publié le 20 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Le PSG semble se trouver dans une situation assez favorable pour accueillir Lionel Messi. Ayant le soutien du vestiaire via Neymar et Leandro Paredes ainsi que Marquinhos notamment, la direction sportive du PSG pourrait également compter sur les propriétaires parisiens.

En fin de contrat en juin prochain au FC Barcelone, Lionel Messi ne devrait pas prolonger son engagement envers le FC Barcelone selon Guillem Balague. En l’état actuel des choses, le journaliste de SPORT a assuré qu’il comptait plier bagage et que seul un discours concret du futur président du Barça serait susceptible de lui faire changer d’avis. Au PSG, on attend l’arrivée du sextuple Ballon d’or. En témoignent les discours de Neymar, de Leandro Paredes et de Marquinhos. Et le PSG serait prêt à sortir le grand jeu pour accueillir Messi.

Le PSG met en place son plan pour Messi