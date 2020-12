Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les discussions sont déjà lancées pour Lionel Messi !

Publié le 20 décembre 2020 à 7h45 par La rédaction

Alors que Lionel Messi sera bientôt libre de s'engager avec le club de son choix, le PSG pourrait trouver une embûche sur son chemin. En effet, le pré-candidat à la présidence du FC Barcelone Joan Laporta a indiqué avoir déjà échangé avec l'international argentin.

Les jours sont comptés. Sous contrat jusqu'en juin prochain, Lionel Messi pourrait quitter gratuitement le FC Barcelone après 21 saisons dans le club, dont 17 avec l'équipe première. Dès le 1er janvier, l'international argentin sera libre de choisir son prochain club, à moins qu'il ne parte dès le mercato hivernal via une clause récemment ajoutée dans son contrat. Deux prétendants sont particulièrement pressants pour accueillir le sextuple Ballon d'or. Chacun avec des arguments de poids. De vieilles connaissances. Manchester City peut compter sur Pep Guardiola, entraîneur de la Pulga pendant quatre saisons, pendant que le PSG s'est relancé avec l'énorme appel du pied de Neymar. D'ailleurs, les votes du capitaine barcelonais lors des trophées The Best pourraient montrer la réciprocité de l'intérêt. En effet, l'attaquant de 33 ans a désigné Neymar comme joueur de l'année devant Kylian Mbappé, et Keylor Navas comme meilleur gardien.

Laporta a déjà discuté avec Messi