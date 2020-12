Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après le LOSC, Luis Campos impliqué dans un gros projet au Barça ? La réponse !

Publié le 20 décembre 2020 à 7h30 par La rédaction

Après la vente du LOSC, Luis Campos pourrait ne pas rester longtemps sur le carreau puisqu'il est déjà annoncé au FC Barcelone. Cependant, rien ne serait encore acté le concernant.

Le 24 janvier, le FC Barcelone se tournera vers les urnes pour connaître son futur et l'élection présidentielle pourrait avoir un grand impact sur l'avenir du club. A long terme bien évidemment, mais aussi et surtout à court terme au vu de la crise que traverse les Blaugrana . Les différents candidats devront régler des interrogations sur l'effectif et l'organigramme. En pleine campagne, les projets se dévoilent un à un et récemment l'idée d'une arrivée de Luis Campos est sortie du chapeau. Le conseiller portugais se retrouve libre après la vente du LOSC et sa situation se rapproche d'une sortie récente de Jordi Farré. « Nous pourrons vous annoncer notre directeur sportif dans quelques jours parce qu'il se sépare d'un club » , avait lâché le candidat à la présidence.

Des contacts mais pas d'engagement